Гудить холодильник? Можливо, йому всього лише треба прибирання в 2 місцях

Чи нормальне гудіння холодильника

Під час роботи холодильника доволі часто можна почути певні звуки - гудіння чи деренчання.

Хоча постійне низьке гудіння холодильника - це нормально, якщо ви починаєте чути інші звуки, такі як деренчання або дзижчання, це може бути ознакою того, що холодильнику треба, як мінімум, огляд.

Попри те, що в деяких випадках незвичні звуки холодильника можуть свідчити про те, що приладу потрібен ремонт, іноді причина ховається в забрудненні деяких елементів.

Що зробити, щоб холодильник менше гудів

Очищення льодогенератора

Спочатку радять перевірити льодогенератор - якщо він є в холодильнику - оскільки він може бути ймовірним винуватцем шуму. В цьому випадку, можливо, знадобиться замінити фільтр. Для цього слід звернутися до майстра і придбати фільтри у компанії-виробника вашого холодильника.

Проте, навіть якщо льодогенератора немає, радять регулярно викидати старий лід - щонайменше раз на місяць - і мити контейнери для льоду мильною водою.

Також, оскільки кожна модель холодильника відрізняється від інших, перед чищенням варто завжди звертатися до інструкцій виробника.

Пропилососьте вентилятори

Якщо шум йде не від льодогенератора або водопроводу, він може йти від вентилятора конденсатора та змійовиків конденсатора, розташованих за холодильником.

Це одне з тих місць, про які найлегше забути під час прибирання, тому що воно знаходиться поза увагою.

Прилад працює як кондиціонер, тобто вентилятор обертається і допомагає втягнути повітря в холодильник для роботи теплообмінника.

Чому холодильник гудить (ілюстративне фото: Freepik)

Проте, коли елементи занадто запилені, вентилятору доводиться працювати інтенсивніше, і тоді він створює більше шуму. Якщо ви чуєте шум з перервами, за словами фахівців, це свідчить про те, що в вентиляторах міг накопичитися пил.

Однак, в цьому випадку може допомогти ретельне очищення. Для цього вам потрібно вимкнути холодильник з розетки, а потім відсунути його від стіни.

Потім слід використати потужний пилосос з м'якою насадкою-щіткою, щоб видалити якомога більше пилу.

Тим, хто живе з домашніми тваринами, доведеться робити це частіше, оскільки шерсть тварин може накопичуватися в усіх шпаринках.

Тож радять не забувати про очищення вентиляторів - це легко робити під час загального прибирання з пилососом.

Якщо, попри всі зусилля, холодильник досі видає дивні гучні звуки - можливо, йому необхідна заміна певних деталей, особливо, якщо він далеко не новий.

В цьому випадку найкраще звернутися до майстра для встановлення точної причини гудіння холодильника та ремонту.