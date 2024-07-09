Гудит холодильник? Возможно, ему всего лишь нужна уборка в 2 местах

Холодильник - едва ли не самая главная, и, конечно, обязательная вещь в каждом доме. Несмотря на то, что прибор выполняет важную функцию - сохраняет продукты свежими - нередко уход за ним достаточно поверхностный. Что может привести к необычному шуму и гудению.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Во время работы холодильника часто можно услышать определенные звуки - гудение или дребезжание.
Хотя постоянное низкое гудение холодильника - это нормально, если вы начинаете слышать другие звуки, такие как дребезжание или жужжание, это может быть признаком того, что холодильнику нужен, как минимум, осмотр.
Несмотря на то, что в некоторых случаях необычные звуки холодильника могут свидетельствовать о том, что необходим ремонт, иногда причина скрывается в загрязнении некоторых элементов.
Очистка льдогенератора
Сначала советуют проверить льдогенератор - если он есть в холодильнике - поскольку он может быть вероятным виновником шума. В этом случае, возможно, потребуется заменить фильтр. Для этого следует обратиться к мастеру и приобрести фильтры у компании-производителя вашего холодильника.
Однако даже если льдогенератора нет, советуют регулярно выбрасывать старый лед - по меньшей мере раз в месяц - и мыть контейнеры для льда мыльной водой.
Также, поскольку каждая модель холодильника отличается от других, перед чисткой следует всегда обращаться к инструкциям изготовителя.
Пропылесосьте вентиляторы
Если шум идет не от льдогенератора или водопровода, он может исходить от вентилятора конденсатора и змеевиков конденсатора, расположенных за холодильником.
Это одно из тех мест, о которых легче всего забыть во время уборки, потому что оно находится без внимания.
Прибор работает как кондиционер, то есть вентилятор вращается и помогает втянуть воздух в холодильник для работы теплообменника.
Почему холодильник гудит (иллюстративное фото: Freepik)
Однако, когда элементы слишком запылены, вентилятору приходится работать интенсивнее, и тогда он создает больше шума. Если вы слышите шум с перерывами, по словам специалистов, это свидетельствует о том, что в вентиляторах могла накопиться пыль.
Но в этом случае может помочь тщательная очистка. Для этого вам нужно выключить холодильник из розетки, а затем отодвинуть его от стены.
Затем следует использовать мощный пылесос с мягкой насадкой-щеткой, чтобы удалить как можно больше пыли.
Живущим с домашними животными придется делать это чаще, поскольку шерсть животных может накапливаться во всех щелочках.
Поэтому советуют не забывать об очистке вентиляторов - это легко делать при общей уборке с пылесосом.
Если, несмотря на все усилия, холодильник все еще издает странные громкие звуки - возможно, ему необходима замена определенных деталей, особенно если он далеко не новый.
В этом случае лучше обратиться к мастеру для установления точной причины гудения холодильника и ремонта.
Кстати, раньше мы писали о том, какие привычки приводят к неприятному запаху в холодильнике.
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