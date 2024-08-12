Гудбай, пралка! 9 дій, що швидко псують пральну машину

Пральна машина - один з найскладніших побутових приладів у квартирі. Тут є і двигун, і помпа, і нагрівач, і багато електроніки. А чим складніше пристрій, тим легше він може вийти з ладу. Які помилкові дії псують пралку та скорочують час її життя?
РБК-Україна (проект Styler) зробило матеріал, у якому перелічуються ті неправильні дії при використанні пральної машинки, які багато з нас, на жаль, роблять щодня.
Іноді хочеться запхнути в пралку все за один раз, але краще не ризикувати. Переповнений барабан не тільки збільшує вібрацію, а й може пошкодити саму машину.
Щоб усе випрати як слід, дотримуйтесь правил: бавовна - повний барабан, синтетика - наполовину, а шерсть - третина.
Кидаєте речі у барабан як є? Зупиніться! Якщо запхати їх всі разом, вони можуть не тільки погано випратися, але й зіпсувати саму техніку. Складайте речі окремо, щоб уникнути проблем і отримати свіжу, чисту білизну на виході.
Закрили дверцята одразу після прання? Це не найкраща ідея. Волога, що залишається всередині, швидко перетвориться на цвіль на ущільнювальній гумці, а в відсіку для порошку - на неприємні залишки.
Дайте барабану і контейнеру для миючих засобів можливість просохнути, і ваша машина залишатиметься свіжою та чистою довше.
Використання абразивів, хлору та металевих щіток для чищення - це пряма дорога до поломки.
Краще обійтися м'яким мильним розчином і спеціальними засобами для нержавійки. Зберегти машину в ідеальному стані допоможе також регулярне чищення за допомогою зубної щітки.
Скільки разів ви вже витягали з пральної машини забуті монети чи шпильки? Ці дрібнички можуть наробити великої шкоди: подряпати тканину, застрягнути в зливному фільтрі або навіть пошкодити барабан. Тож перед тим як завантажити речі в пральну машину, витрусіть усе з кишень.
Ваша пральна машина складається з багатьох деталей, які мають працювати як годинник.
Якщо ви раптом почуєте дивні звуки з машини, відчуєте неприємний запах або помітите плісняву біля ручки, не варто закривати на це очі. Пошкоджена пральна машина не тільки не впорається зі своїм завданням, але й може зовсім зламатися.
Жорстка вода - ворог вашої пральної машини. Вапняний наліт поступово знищує внутрішні деталі техніки. Використовуйте засоби для пом’якшення води, щоб подовжити життя вашої помічниці і забезпечити її безперебійну роботу.
Якщо під час прання вирішили додати ще одну опцію, наприклад, додаткове полоскання, не забудьте спочатку натиснути паузу. Неправильне перемикання режимів може пошкодити електроніку машини, а цього точно хочеться уникнути.
Не варто заливати оцет відрами в пральну машину. Хоч він і допомагає освіжити білизну, надмірне його використання може зруйнувати ущільнювачі та шланги. Якщо вже вирішили використовувати оцет, робіть це дозовано і з розумом.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Martha Stewart, Choice, Homes and Gardens.