Гудбай, пралка! 9 дій, що швидко псують пральну машину

Не перевантажуйте барабан

Іноді хочеться запхнути в пралку все за один раз, але краще не ризикувати. Переповнений барабан не тільки збільшує вібрацію, а й може пошкодити саму машину.

Щоб усе випрати як слід, дотримуйтесь правил: бавовна - повний барабан, синтетика - наполовину, а шерсть - третина.

Забудьте про "клубок" речей

Кидаєте речі у барабан як є? Зупиніться! Якщо запхати їх всі разом, вони можуть не тільки погано випратися, але й зіпсувати саму техніку. Складайте речі окремо, щоб уникнути проблем і отримати свіжу, чисту білизну на виході.

Перевантаження машинки дуже швидко скорочує термін її життя (фото: Freepik.com)

Дайте машинці подихати

Закрили дверцята одразу після прання? Це не найкраща ідея. Волога, що залишається всередині, швидко перетвориться на цвіль на ущільнювальній гумці, а в відсіку для порошку - на неприємні залишки.

Дайте барабану і контейнеру для миючих засобів можливість просохнути, і ваша машина залишатиметься свіжою та чистою довше.

Правильний догляд за машиною

Використання абразивів, хлору та металевих щіток для чищення - це пряма дорога до поломки.

Краще обійтися м'яким мильним розчином і спеціальними засобами для нержавійки. Зберегти машину в ідеальному стані допоможе також регулярне чищення за допомогою зубної щітки.

Не забудьте про кишені

Скільки разів ви вже витягали з пральної машини забуті монети чи шпильки? Ці дрібнички можуть наробити великої шкоди: подряпати тканину, застрягнути в зливному фільтрі або навіть пошкодити барабан. Тож перед тим як завантажити речі в пральну машину, витрусіть усе з кишень.

Не нехтуйте небезпечними симптомами

Ваша пральна машина складається з багатьох деталей, які мають працювати як годинник.

Якщо ви раптом почуєте дивні звуки з машини, відчуєте неприємний запах або помітите плісняву біля ручки, не варто закривати на це очі. Пошкоджена пральна машина не тільки не впорається зі своїм завданням, але й може зовсім зламатися.

Якщо пралка демонструє підозрілу поведінку, краще звернутися до майстра (фото: Freepik.com)

Пом'якшуйте воду

Жорстка вода - ворог вашої пральної машини. Вапняний наліт поступово знищує внутрішні деталі техніки. Використовуйте засоби для пом’якшення води, щоб подовжити життя вашої помічниці і забезпечити її безперебійну роботу.

Перемикання режимів на льоту

Якщо під час прання вирішили додати ще одну опцію, наприклад, додаткове полоскання, не забудьте спочатку натиснути паузу. Неправильне перемикання режимів може пошкодити електроніку машини, а цього точно хочеться уникнути.

Оцет - з обережністю

Не варто заливати оцет відрами в пральну машину. Хоч він і допомагає освіжити білизну, надмірне його використання може зруйнувати ущільнювачі та шланги. Якщо вже вирішили використовувати оцет, робіть це дозовано і з розумом.