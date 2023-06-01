"Губы свои намазала, курортница!" В Німеччині у росіянки стався жорсткий напад через українську футболку

В Німеччині російська пенсіонерка накинулася на українку через футболку з написом "Доброго вечора, ми з України".
Відео на якому жіночку тіпає через згадування України, з’явилося в мережі.
На опублікованих кадрах видно, що події розгортаються під час руху в громадському транспорті в одному з німецьких міст.
Жінка почала кричати, що їм (росіянам) нічого не платять, а українки там, мовляв, жирують. Далі - мовою оригіналу:
"Нам ни копейки не платят. А вам - в первую очередь. Вы - курортницы. Вы только еб**ься сюда приехали".
Потім жіночка розповідає, як чула від українок відгуки про німецьких багатіїв, з якими вони, українки, із задоволенням заводять "романи".
"Ты, это ты скандал провоцируешь! Одела футболку! Зачем ты эту футболку одела? Губы свои намазала… Все вам дали".
Потім українка попросила у когось викликати поліцію, щоб вгамувати агресорку. Бабуся знітилася і поспішила вийти з транспорту, викрикнувши наостанок базу: "Простітутка!"
В мережі люди активно коментують відео, висловлюючи обурення щодо поведінки пенсіонерки:
Раніше ми писали, що росіянка напала на українську співачку в Молдові.