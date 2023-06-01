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"Губы свои намазала, курортница!" В Німеччині у росіянки стався жорсткий напад через українську футболку

В Німеччині росіянка накинулася на українку (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Німеччині російська пенсіонерка накинулася на українку через футболку з написом "Доброго вечора, ми з України".

Відео на якому жіночку тіпає через згадування України, з’явилося в мережі.

"Нам ні копійки не платять"

На опублікованих кадрах видно, що події розгортаються під час руху в громадському транспорті в одному з німецьких міст.

Жінка почала кричати, що їм (росіянам) нічого не платять, а українки там, мовляв, жирують. Далі - мовою оригіналу:

"Нам ни копейки не платят. А вам - в первую очередь. Вы - курортницы. Вы только еб**ься сюда приехали".

Потім жіночка розповідає, як чула від українок відгуки про німецьких багатіїв, з якими вони, українки, із задоволенням заводять "романи".

Росіянці не сподобалася футболка...

"Ты, это ты скандал провоцируешь! Одела футболку! Зачем ты эту футболку одела? Губы свои намазала… Все вам дали".

Потім українка попросила у когось викликати поліцію, щоб вгамувати агресорку. Бабуся знітилася і поспішила вийти з транспорту, викрикнувши наостанок базу: "Простітутка!"

В мережі люди активно коментують відео, висловлюючи обурення щодо поведінки пенсіонерки:

  • При згадці про поліцію їй терміново захотілось вийти. Куди кац*па не повези - він все одно буде все навколо ненавидіти. Але в любімую расію не хоче чомусь повертатися.
  • В балалаєчніци разрив сраки.
  • Какие конченые эти путинские бабки.

Раніше ми писали, що росіянка напала на українську співачку в Молдові.

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Російська Федераціяскандалросіянка