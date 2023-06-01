"Губы свои намазала, курортница!" В Германии у россиянки случился жесткий приступ из-за украинской футболки

"Нам ни копейки не платят"

На опубликованных кадрах видно, что события разворачиваются при движении в общественном транспорте в одном из немецких городов.

Женщина принялась кричать, что им (россиянам) ничего не платят, а украинки там, мол, жируют. Далее на языке оригинала:

"Нам ни копейки не платят. А вам - в первую очередь. Вы – курортницы. Вы только еб**ься сюда приехали".

Потом женщина рассказывает, как слышала от украинок отзывы о немецких богачах, с которыми они, украинки, с удовольствием заводят "романы".

Россиянке не понравилась футболка...

"Ты, это ты скандал провоцируешь! Одела футболку! Зачем ты эту футболку одела? Губы свои намазали… Все вам дали".

Потом украинка попросила у кого-то вызвать полицию, чтобы унять агрессоршу. Бабушка смутилась и поспешила выйти из транспорта, выкрикнув напоследок базу: "Проститутка!"

"Ты проститутка! Еб*ться сюда приехали! Нам ни копейки не платят!", - кацапцы в Германии не понравилась футболка «Добрый вечер, мы из Украины». pic.twitter.com/mPPkk9Fjle— Apocalypto ‍ (@Apocalypto321) June 1, 2023

В сети люди активно комментируют видео, выражая возмущение поведением пенсионерки: