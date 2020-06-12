Губернатором Винницы стал КВНщик: жена нардеп, а тесть в "Квартале 95"

Губернатором Винницкой области, в пятницу, 12 июня, назначили Сергея Борзова - главу Государственного управления делами (ГУД), а ранее бывшего КВНщика из команды "Винницкие перцы".

Интересно, что 40-летний Борзов пришел в политику еще задолго до Владимира Зеленского. Замруководителя ГУД он стал еще в 2014-м, в 2015-2016 временно исполнял обязанности главы управления, куда вернулся уже при президентстве Зеленского в 2019-м.

Для справки: Государственное управление делами специальный госорган по материально-техническому, социально-бытового и иного обеспечения деятельности президента, Рады, Кабмина, СНБО и других госорганов.

А вот с 2006 по 2011-й Борзов быд директором команды КВН "Винницкие перцы". После чего даже успел поработать в ООО "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания", откуда и ушел в большую политику.

А вот в 2016-м Борзов угодил в громкий скандал, связанный с незаконной приватизацией служебной квартиры.

Почти сразу после своего назначения в качестве и.о. главы ГУД в 2015 году, Сергей Борзов бесплатно приватизировал элитную 187-метровую квартиру на бульваре Леси Украинки Киеве. Для этого квартиру незаконно, по мнению следователей, исключили из числа служебных. НАБУ тогда возбудило уголовное дело из-за этого, но потом его "похоронили".

Не менее интересна и биография супруги Борзова Ирины, в девичестве - Баруля. Она является депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа", а также членом Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

Жена губернатора Винницкой области - дочь известного КВНщика Наума Барули. Они вдвоем владеют фирмой "Профиль-Н", которая занимается ресторанным бизнесом. Фирма зарегистрирована в Судаке в Крыму. Позже ее перерегистрировали, как российскую.

Сейчас Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.

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