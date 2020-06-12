Губернатором Вінниці став КВНщик: дружина нардеп, а тесть в "Кварталі 95"

Губернатором Вінницької області, в п'ятницю, 12 червня, призначили Сергія Борзова - голову Державного управління справами (ДУС), а раніше колишнього КВНщика з команди "Вінницькі перці".

Цікаво, що 40-річний Борзов прийшов у політику ще задовго до Володимира Зеленського. Заступником керівника ДУС він став ще в 2014-му, в 2015-2016 тимчасово виконував обов'язки голови управління, куди повернувся вже за президентства Зеленського в 2019-му.

Для довідки: Державне управління справами спеціальний держорган з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності президента, Ради, Кабміну, РНБО та інших держорганів.

А от з 2006 по 2011-й Борзов був директором команди КВН "Вінницькі перці". Після чого навіть встиг попрацювати в ТОВ "Телевізійне творче об'єднання "Олександр Масляков і Компанія", звідки й пішов у велику політику.

А ось у 2016-му Борзов потрапив у гучний скандал, пов'язаний з незаконною приватизацією службової квартири.

Майже відразу після свого призначення в. о. голови ДУС у 2015 році, Сергій Борзов безкоштовно приватизував елітну 187-метрову квартиру на бульварі Лесі Українки Києві. Для цього квартиру незаконно, на думку слідчих, вилучили зі службових. НАБУ тоді порушило кримінальну справу через це, але потім її "поховали".

Не менш цікава і біографія дружини Борзова Ірини, в дівоцтві - Барулі. Вона є депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу", а також членом Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Дружина губернатора Вінницької області - дочка відомого КВНщика і багаторічного директора у Маслякова Наума Барулі. Вони удвох володіють фірмою "Профіль-Н", яка займається ресторанним бізнесом. Фірма зареєстрована в Судаку в Криму. Пізніше її перереєстрували, як російську.

Зараз Наум Баруля є одним з керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом з Drive Production, що очолює Баруля.

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