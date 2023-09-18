Що таке метавсесвіт і яке в ньому місце криптовалюти

Метавсесвіт – це віртуальний світ, створений за допомогою комп'ютерних технологій, в якому люди можуть взаємодіяти між собою та з різними об'єктами. У метавсесвіті можна створювати власний образ, віртуальний будинок, бізнес і навіть гроші.

Сучасні технології роблять інтернет більш інтерактивним та доступним. Особливе місце в цього процесі займає метавсесвіт.

Детальніше про метавсесвіт та приклади його реалізації – в матеріалі РБК-Україна .

Історія появи метасвіту

Ідея метавсесвіту з'явилась ще в 1990-х роках. Уперше термін "метасвіт" був використаний у романі Ніла Стівенсона "Снігова катастрофа" ("Snow crash") 1992 року. Метавсесвіт Стівенсона був віртуальним місцем, куди персонажі могли вирушити, рятуючись від тоталітарної реальності. Доступ до метасвіту здійснювався через персональні термінали та окуляри віртуальної реальності (зараз вони нагадують Oculus Quest та інші гарнітури VR).

У 2011 році Ернест Клайн випустив книгу "Першому гравцю приготуватися" ("Ready Player One") про захоплюючий віртуальний світ, у який можна втекти від реальності. Книга стала хітом, а у 2018 році режисер Стівен Спілберг зняв за нею фільм.

Метавсесвіт сьогодні

На сьогодні метавсесвіт розглядається як невід'ємна частина технологічної індустрії.

Гарнітури віртуальної реальності, цифрові окуляри, смартфони та інші пристрої дають змогу користувачам отримувати доступ до середовищ віртуальної реальності. Це важливо, оскільки у метавсесвіті користувачі не просто переглядають контент, а перебувають в середині нього. Там вони можуть працювати, спілкуватися з друзями, вести бізнес, подорожувати та мати доступ до різноманітних освітніх можливостей.

Одним з найбільш поширених застосувань метавсесвітів є у грально-розважальній індустрії, проте вже на сьогодні метавсесвіти використовуються в медицині, нерухомості, туризмі, військовій справі та сфері освіти.

Деякі аспекти метавсесвіту також інтегровані в популярні відеоігри, такі як Second Life, Minecraft і Fortnite. Наприклад, у грі Second Life ("Друге життя", випущена у 2003 році) користувачі можуть створювати реалістичні аватари, зустрічатися з іншими гравцями, створювати віртуальні предмети, володіти віртуальною власністю, обмінюватися товарами та послугами.

Minecraft визнана найпродаванішою відеогрою в історії

Інші глобальні компанії не зі сфери IT теж не залишаються осторонь метавсесвіту. Так, модний дім Balenciaga співпрацює з Epic Games — творцями Fortnite, щоби створювати модні скіни для гри. Крім того, Epic Games представила єдину у своєму роді серію аксесуарів та ігровий центр, присвячений Balenciaga.

Nike також продемонстували свій інтерес у метавсесвітах, придбавши RTFKT — студію зі створення NFT. На її базі були зроблені інноваційні програми для виробництва та продажу фірмового віртуального одягу, аксесуарів та взуття Nike.

Очікується, що дедалі більше споживачів будуть зацікавлені в купівлі одягу через NFT.

Тому інші фешн-бренди також йдуть шляхом випуску власних NFT-колекцій, а також колаборації з ігровими та метаверс-платформами, як Roblox, Decentraland чи Sandbox. До п’ятірки лідерів із продажів власних NFT-колекцій та метаверс-активацій входять Dolce & Gabbana ($25,65 млн), Gucci ($11,56 млн) та Tiffany ($12,62 млн).

Цікавий факт: За оцінкою Bloomberg Intelligence, капіталізація метавсесвітів може досягти $800 млрд до 2025 року.

Шведська IKEA приєдналася до метавсесвіту у 2017 році зі своїм застосунком Place, який дає змогу вибрати предмет меблів та подивитися, як він виглядає у вашому будинку чи офісі. Подібні програми для онлайн-покупок дозволяють клієнтам віртуально приміряти товари, не виходячи із дому.

Успішні приклади реалізації метавсесвітів є й в Україні. Так, за підтримки WhiteBIT був реалізований 3D-тур по культурному простору "Модуль тимчасовості" (МОТ). Це двоповерховий артпростір, створений з 27 контейнерів-модулів, де виставляються роботи 25 художників з 10 країн. Унікальність туру в тому, що за допомогою аватара ти повністю відчуваєш себе присутнім в культурному просторі.

Ілюстрація з сайту /moduleoftemporality.com/3d-tour/

Локація має на меті продемонструвати, що навіть під час війни в Україні можливі масштабні культурні проєкти, а також збори коштів на відновлення пам'яток культури в Україні, що були пошкоджені через російську агресію.

Квиток для відвідування МОТ можна купити за криптовалюту завдяки інноваційному рішенню від Whitepay. Всі кошти надійдуть громадській організації "Зміни".

Нещодавно власний віртуальний світ представив німецький виробник автомобілів BMW. Платформа мюнхенського гіганта має назву Joytopia. На цій платформі вже навіть провів свій виступ відомий гурт Coldplay. Аватари могли танцювати під музику і дивитися на сцену під будь-яким кутом, а також бігати, стрибати, літати й махати.

Роль криптовалюти в метавсесвіті

Криптовалюти займають провідну роль у побудові віртуальної економіки. NFT, або невзаємозамінні токени, також є чудовим прикладом того, як технологія блокчейн може бути використана для перевірки прав власності на цифрові активи.

В метавсесвіті криптоактиви можуть мати різні функції. Наприклад, вони можуть бути засобом оплати за віртуальні товари та послуги, які люди купують у метавсесвіті.

Монетизацію будь-якої діяльності в метавсесвіті роблять можливими криптовалюти та NFT (детальніше про NFT та як їх створювати читайте в цій статті, – ред.). На одній з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України WhiteBIT, наприклад, вже представлені ICP, APE, SAND, MANA та інші токени метавсесвітів.

В цілому ж, метавсесвіт з наших уяв й фантазій тільки починає формуватися. Водночас стрімкий розвиток блокчейн-технологій, NFT та криптоактивів задає певні тенденції майбутнього й прискорює його розвиток.