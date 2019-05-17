Бруд і цвіль: під Хмельницьким дитина жила в нелюдських умовах

Дитина жила в жахливих умовах (Колаж РБК-Україна)

Поліція виявила дитину в жахливому брудному будинку

У Хмельницькій області десятирічна дівчинка проживала з мамою в умовах, що мало були схожі на людські. Про це розповіли в прес-службі Національної поліції Хмельницької області.

Моторошний будинок, який був більше схожий на сарай для тварин, виявили під час чергового рейду з метою перевірки умов проживання дітей в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах.

30-річна жінка разом зі своєю 10-річною донькою жили в будинку місцевого жителя. При огляді будинку співробітники правоохоронних органів зафіксували, що приміщення практично не придатне для проживання. Скрізь валялося сміття, стіни були обдерті і покриті цвіллю та грибком, підлога була застелена прогнилими картонними коробками.

Крім жахливої антисанітарії, в якій проживала дитина, правоохоронці зазначили, що мати дівчинки регулярно зловживає алкогольними напоями, за дитиною вона не доглядає.

У Хмельницькій області дівчинка жила в страшній антисанітарії (hm.npu.gov.ua)

"У зв'язку з безпосередньою загрозою життю і здоров'ю дитини, дівчинку негайно відібрали у матері і направили в Хмельницьку районну лікарню в дитяче відділення на обстеження", - сказано в повідомленні поліції.

Після ретельного огляду лікарями дівчинку визначать в реабілітаційний центр. Матері за ухилення від обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітньої дитини, загрожує штраф.

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