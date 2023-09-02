У Грузії фанатці не дали розгорнути прапор України на концерті Imagine Dragons (відео)

Виявилося, що охорона стадіону в Грузії не хотіла бачити український прапор на концерті.

На відео видно, як представники служби безпеки сперечаються з однією з глядачок, яка намагалася пронести прапор України на концерт. Згодом до неї підійшов охоронець та попросив сховати прапор.

У Грузії фанатці не дали розгорнути український прапор на концерті Imagine Dragons (фото: скриншот)

"Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закону, відповідно, не приберу. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Один чоловік взагалі забрав у мене прапор", - розповіла дівчина.

Вона додала, що охоронці повідомили, що на концерті нібито не можна розгортати прапори не тільки України, а й Грузії.