У Грузії не дали заспівати музикантам російською мовою: їм нагадали відому кричалку (відео)

Деталі скандалу у Грузії

Російський вуличний музикант приїхав до Грузії та влаштував свій виступ у центрі міста. Він виконував російські хіти під гітару, а це не всім сподобалося.

У ролику показано, як російський вуличний музикант Роман Конограй приїхав до Грузії та влаштував свій виступ у центрі міста. Він виконував російські хіти під гітару та зібрав навколо себе натовп глядачів.

Композицію почув один із місцевих жителів, перервав виступ і сказав у мікрофон "Русский военный корабль иди на...",, після чого пішов.

Музикант на мить розгубився, а потім насмішкувато звернувся до чоловіка, щоб той повторив сказане. Чоловік вийшов із натовпу та сказав, що не бажає, щоб у Грузії звучали російські пісні.