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В Грузии не дали спеть музыкантам на русском языке: им напомнили известную кричалку (видео)

В Грузии разнесли российских музыкантов (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Грузии мужчина прервал выступление уличных музыкантов, исполнявших песни на русском языке. Грузин вырвал у вокалиста микрофон, в который прокричал "Русский военный корабль, иди на*уй".

Видео инцидента в Грузии показали в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

Детали скандала в Грузии

Российский уличный музыкант приехал в Грузию и устроил свое выступление в центре города. Он исполнял российские хиты под гитару, это не всем пришлось по душе.

В ролике показано, как российский уличный музыкант Роман Конограй приехал в Грузию и устроил свое выступление в центре города. Он исполнял российские хиты под гитару и собрал вокруг себя толпу зрителей.

Композицию услышал один из местных жителей, прервал выступление и сказал в микрофон "Русский военный корабль иди на...", после чего удалился.

Музыкант на мгновение растерялся, а затем насмешливо обратился к мужчине, чтобы тот повторил сказанное. Мужчина вышел из толпы и сказал, что не желает, чтобы в Грузии звучали русские песни.

 

Напомним, что ранее в Грузии освистали и выгнали со сцены американскую группу с россиянином в составе.

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