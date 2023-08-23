В Грузии не дали спеть музыкантам на русском языке: им напомнили известную кричалку (видео)

Детали скандала в Грузии

Российский уличный музыкант приехал в Грузию и устроил свое выступление в центре города. Он исполнял российские хиты под гитару, это не всем пришлось по душе.

В ролике показано, как российский уличный музыкант Роман Конограй приехал в Грузию и устроил свое выступление в центре города. Он исполнял российские хиты под гитару и собрал вокруг себя толпу зрителей.

Композицию услышал один из местных жителей, прервал выступление и сказал в микрофон "Русский военный корабль иди на...", после чего удалился.

Музыкант на мгновение растерялся, а затем насмешливо обратился к мужчине, чтобы тот повторил сказанное. Мужчина вышел из толпы и сказал, что не желает, чтобы в Грузии звучали русские песни.