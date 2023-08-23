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У Грузії не дали заспівати музикантам російською мовою: їм нагадали відому кричалку (відео)

Грузія, Середа 23 серпня 2023 13:03
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У Грузії не дали заспівати музикантам російською мовою: їм нагадали відому кричалку (відео) В Грузії рознесли російських музикантів (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Грузії чоловік перервав виступ вуличних музикантів, які виконували пісні російською мовою. Грузин вирвав у вокаліста мікрофон, у який прокричав "Русский военный корабль, иди на*уй".

Відео інциденту в Грузії показали у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Деталі скандалу у Грузії

Російський вуличний музикант приїхав до Грузії та влаштував свій виступ у центрі міста. Він виконував російські хіти під гітару, а це не всім сподобалося.

У ролику показано, як російський вуличний музикант Роман Конограй приїхав до Грузії та влаштував свій виступ у центрі міста. Він виконував російські хіти під гітару та зібрав навколо себе натовп глядачів.

Композицію почув один із місцевих жителів, перервав виступ і сказав у мікрофон "Русский военный корабль иди на...",, після чого пішов.

Музикант на мить розгубився, а потім насмішкувато звернувся до чоловіка, щоб той повторив сказане. Чоловік вийшов із натовпу та сказав, що не бажає, щоб у Грузії звучали російські пісні.

Нагадаємо, що раніше в Грузії освистали та вигнали зі сцени американський гурт із росіянином у складі.

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Грузія росіяни