ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Грузии не дали спеть музыкантам на русском языке: им напомнили известную кричалку (видео)

Грузия, Среда 23 августа 2023 13:03
UA EN RU
В Грузии не дали спеть музыкантам на русском языке: им напомнили известную кричалку (видео) В Грузии разнесли российских музыкантов (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Грузии мужчина прервал выступление уличных музыкантов, исполнявших песни на русском языке. Грузин вырвал у вокалиста микрофон, в который прокричал "Русский военный корабль, иди на*уй".

Видео инцидента в Грузии показали в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

Детали скандала в Грузии

Российский уличный музыкант приехал в Грузию и устроил свое выступление в центре города. Он исполнял российские хиты под гитару, это не всем пришлось по душе.

В ролике показано, как российский уличный музыкант Роман Конограй приехал в Грузию и устроил свое выступление в центре города. Он исполнял российские хиты под гитару и собрал вокруг себя толпу зрителей.

Композицию услышал один из местных жителей, прервал выступление и сказал в микрофон "Русский военный корабль иди на...", после чего удалился.

Музыкант на мгновение растерялся, а затем насмешливо обратился к мужчине, чтобы тот повторил сказанное. Мужчина вышел из толпы и сказал, что не желает, чтобы в Грузии звучали русские песни.

Напомним, что ранее в Грузии освистали и выгнали со сцены американскую группу с россиянином в составе.

Читайте также, что в Турции охранники отеля избили россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия росіяни