Грузия за шесть дней: как все успеть и на чем можно сэкономить

Авиаперелет и перемещения транспортом в Грузии

Изначально мы должны были лететь рейсом SkyUp со Львова в Батуми, но за две недели лоукост отменил рейс, на который были уже куплены билеты. Так как, вся программа была уже спланирована, то пришлось искать обходные пути. И мы полетели в Батуми из Одессы, а туда добрались поездом. Вышло немного дороже, но такая дорога добавила впечатлений, так как аэропорт Одессы оказался современным и удобным, а взлет над Черным морем, а потом приземление над ним же в Батуми оказался очень живописным.

Обещанных карточек на городской транспорт в Батумском аэропорту купить не удалось, но водитель автобуса просто предложил нас подвезти в центр города. Можно было взять такси – эта услуга в аэропорту есть, но туристам на заметку – местные таксисты возьмут в три раза дороже. Есть другие варианты – договариваться о трансфере с владельцами арендованного жилья или вызывать такси с помощью приложения на смартфоне, которое работает во многих странах.

Так как мы попали в праздничную неделю – городским транспортом нам удалось прокатиться всего один раз. Хотя транспортная развязка в Грузии вполне удобная, как в Батуми, так и в Тбилиси. Для поездок нужна специальная карта, которую можно пополнять по мере необходимости.

Проживание

В Батуми мы арендовали небольшой номер в частной гостинице в старой части города. В пересчете на гривны, нам обошлось по 450 гривен за ночь. За эти деньги мы получили просторный номер со всеми удобствами и огромной террасой, где можно было вечером полюбоваться ночным Батуми, так как действует комендантский час.

В Тбилиси мы пересмотрели море вариантов и остановились на апартаментах в центре города. Сутки проживания в огромной двухкомнатной квартире со всеми необходимыми удобствами нам обошлась в 700 гривен. От этой квартиры было 5 минут ходьбы до центра города и 10 – до всех основных достопримечательностей.

Что смотреть в Батуми

В Батуми за неполные два дня мы успели прогуляться по набережной и старой части города. Набережная не имеет ни конца, ни начала и вдоль нее расположены невероятные архитектурные строения и множество развлечений. С учетом праздников и карантина, покататься можно было только на катерах. Однако самые интересные памятники и локации находятся именно вдоль этой набережной. Вооружитесь кремами от загара и панамками – в Батуми можно легко сгореть даже при +20 градусов.

Старая часть города изобилует маленькими домиками и узкими улочками, где присутствует свой невероятный колорит. Кафе и рестораны работают весьма условно: на выходных закрыто почти все, даже то, что теоретически может работать на вынос или со столиками на улице. Нам часто попадались заведения, которые не пережили карантин или закрыты на праздники, так как туристов в городе почти нет.

Чем добраться от Батуми до Тбилиси

О том, что общественный транспорт работать не будет на майские праздники, мы узнали за несколько дней до поездки. И планировали ехать специальным экспрессом Батуми-Тбилиси. Но друзья посоветовали поискать частных перевозчиков, так как впечатления от поездки автобусом – на порядок выше. Мы так и сделали и на третий день утром выехали частным микроавтобусом. Дорога занимает не менее 6 часов, так как водитель каждый час делал технические остановки – на туалет, подышать и покурить. Одна остановка была почти полчаса – в придорожном кафе, где можно было спокойно перекусить национальными блюдами.

Поездка действительно того стоила – мы долго ехали вдоль моря, потом поднялись высоко в горы, и море еще долго оставалось в поле зрения. Мы увидели местные деревушки и церкви, рассмотрели горы со всех сторон, увидели новую дорогу, быт и чудесные домики, которые утопают в садах.

Что смотреть в Тбилиси

Столица Грузии поражает своими размерами, и чтобы увидеть все достопримечательности, не хватит не то, чтобы нескольких дней, а даже нескольких недель. Чтобы охватить самое интересное, мы составили карту и гуляли по ней. Из того, что я посоветую однозначно – Крепость Нарикала и рядом – Церковь Святого Николая. Оттуда есть спуск к Ботаническому саду и совершенно невероятной красоты водопад. Также рекомендую посетить Серные бани Абанотубани.

В Тбилиси много мостов и почти за каждым из них открывается огромный парк или сквер – парк Рике, например, или Дедаена Парк, который выходит к Сухому мосту. Это рынок с местной сувенирной продукцией и различными интересными вещицами. И обязательно – парк Мтацминда. Там есть колесо обозрения и фуникулер, а сверху – открывается невероятный вид на весь город. Сам парк – очень большой и там есть развлечения на любой вкус – зона динозавров, небольшой зоопарк, где можно покормить животных, кафе и ресторанчики, развлечения для детей, невероятной красоты аллейки и фонтаны.

Мцхета

Мцхета – древняя столица Грузии и находится она в 20 км от Тбилиси. В обычное время туда можно добраться автобусом, но на майские праздники это оказалось невозможно. В Грузии есть специальный портал для аренды водителя с автомобилем. Цены вполне доступные. Есть водители, которые просто отвозят-привозят, есть гиды. Цена поездки в Мцхету от 15 до 20 долларов. За эти деньги водитель нас забрал из дома, рассказал о главных локациях в Мцхете, в каждую отвез и рассказал, где гулять, что смотреть. Пока мы гуляли – он ждал нас с автомобилем на стоянках. На такую поездку стоит отвести минимум полдня и поехать в Мцхету советую обязательно – там невероятно красиво и с высоты можно увидеть слияние двух рек – Арагви и Мтквари (она же Кура). Еще в Мцхете есть монастырь Самтавро, кафедральный собор Светицховели, монастырский храм Джвари и Шио-Мгвимский монастырь.

Тесты, заполнение специальной формы и проверка документов

Для поездки в Грузию нужно обязательно: сдать ПЦР-тест и заполнить специальную форму на сайте правительства. Также нужно сдать ПЦР-тест через 3 суток пребывания в Грузии. Еще один тест нужно будет сдать по прибытии в Украину или пойти на обязательную самоизоляцию. Однако и тут есть нюансы.

Заполненную форму и ПЦР-тест на английском языке для поездки мы показывали только один раз – при посадке в самолет в Украине. По прилету в Батуми пограничная служба проверяет эти документы выборочно или не проверяет совсем. Контроля за тем, где и когда вы сдаете повторный тест – у нас не было. Мы просто нашли лабораторию в Тбилиси, которая делает тесты ПЦР и находится поблизости от нашего места проживания. Результат приходит в течение суток на почту, а письменный вариант можно забрать в любое время.

Полезный лайфхак – при планировке такого путешествия стоит выделить на отдых 6 дней, и второй тест сделать через трое суток после прибытия в Грузию и за 72 часа до отлета. По прилете в Украину вы сможете показать этот тест и обойтись без изнурительного ожидания теста в аэропорту или самоизоляции после отдыха.

Цена теста в Грузии сильно отличается в зависимости от лаборатории. Нам тест обошелся в 108 лари с человека (около 870 гривен). Вызов на дом обошелся бы еще в +10-15 лари. Другие лаборатории в центре Тбилиси предлагали свои услуги от 120 лари за один тест (около 960 гривен) на одного человека.

В аэропорту Тбилиси у нас не проверяли наличие обязательного второго теста. Но по прилету во Львов наличие теста нам помогло пройти таможенный контроль в три раза быстрее других пассажиров.

Питание и карантинные ограничения

Мы попали в период майских каникул, когда часть заведений была закрыта. Хотя местные жители рассказали о том, что суровый карантин сильно ударил по бизнесу и часть прекрасных заведений вынуждена была прекратить свое существование. В выходные дни разрешена работа кафе и ресторанов на вынос или на летних площадках.

Но в реальности большинство кафе были закрыты, так как владельцам дешевле сделать выходной день для персонала, чем обслужить десяток клиентов. В остальные дни – все заведения были открыты с 10-11 утра до 19-20 часов. После 20.00 – закрываются все магазины, кафе, торговые центры и даже маленькие киоски. Это связано с комендантским часом, с 21.00 до 5.00 утра. Работники уходят раньше, чтобы успеть добраться домой. Проверять, как наказывают нарушителей, мы не рискнули – слишком большие штрафы.

Еще одно обязательно правило – ношение маски. Она должна быть везде – в общественных местах, во время прогулок по улицам и даже в парках. Стоит отметить, что местные жители правила соблюдают строго, и маски носят правильно.

Адресная доставка в Тбилиси тоже развита, мы видели курьеров в большом количестве, которые забирают готовую еду и развозят по адресам.