Грузия на майские праздники: что нужно знать украинским туристам

Майские праздники приближаются, и многие украинцы задумываются о том, где можно отдохнуть. Список стран, куда можно полететь – не очень большой, но в целом выбор намного больше, чем был весной 2020 года, в самом начале пандемии.

Одна из таких стран – Грузия. Что нужно знать украинским туристам перед посещением Грузии – читайте в нашем материале.

Правила въезда в Грузию

Грузия открыла свои границы для туристов с 1 марта 2021 года. Однако попасть в страну не так уж и просто. Для граждан Украины открыт только один путь – самолетом. Перемещения другими видами транспорта – запрещены.

Есть ограничения и по странам, из которых в Грузию можно путешествовать, а также по посещениям за две недели до пересечения границы. Информацию об истории поездок за последние 14 дней, страну, контактные данные, телефон нужно указать в специальной форме по этой ссылке.

Если вы успели посетить Великобританию или Ирландию за 14 дней до поездки в Грузию, то придется уйти на самоизоляцию на 12 дней. Однако такие путешественники будут освобождены от обязательного ПЦР-теста на въезде и дополнительного теста через 3 дня.

Грузия принимает только с отрицательным ПЦР-тестом, который сделан не более чем 72 часа до пересечения границы. Или с сертификатом вакцинации (у кого он уже есть). Он должен быть оформлен по всем правилам в виде сертификата и содержать перевод. Тест понадобится для предъявления на пограничном пункте пропуска.

На третий день пребывания в Грузии нужно обязательно сделать еще один ПЦР-тест в местных лабораториях, за свой счет. В Грузии такой тест стоит приблизительно, как и в Украине – от 800 до 1100 гривен (30-40$)

Как сообщают путешественники, в аэропорту туристам сразу выдают специальные брошюры с адресами лабораторий в Батуми и Тбилиси. Но есть один нюанс. Если вы планируете свой маршрут вдали от крупных городов, то нужно учитывать, что лаборатории есть не везде. В Батуми их несколько, а больше всего – в Тбилиси. Поэтому в свой план путешествия включите этот пункт обязательно.

Повторный тест могут проверить в любой момент при проверке документов, а также во время вылета из страны. За нарушение правила – штраф и довольно большой, 2000 лари (около 580$)

Если ваше путешествие по Грузии продлится более 7 дней, то еще один повторный тест делать не нужно.

Еще один пункт – туристическая страховка, которая покрывает лечение от COVID-19. Стоимость – от 200 гривен за неделю. В Грузии страховку не требуют, но ее нужно сделать для личной безопасности, так как придется проходить еще один тест.

Что будет, если второй ПЦР-тест окажется положительным

На данный момент не известно о таких ситуациях именно в Грузии, но есть определенные правила для туристов. Если тест окажется положительным, но человек себя чувствует хорошо, то ему придется самоизолироваться за свой счет в специальной гостинице до получения отрицательного теста на COVID-19.

Авиаперелеты в Грузию

На майские праздники улететь в Грузию будет не так уж и просто. Больше всего рейсов в Батуми и Тбилиси есть из Киева. Однако несколько авиакомпаний анонсировали рейсы из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. В конце апреля и в начале мая есть всего несколько рейсов – внимательно изучите расписание.

Больше всего рейсов запланировано у лоукостера SkyUp – билеты стоят от 2000 до 4000 гривен и они уже доступны в продаже.

Авиакомпания Yanair начнет летать в Грузию с 1 мая, но только в Батуми. Билеты от 2100 гривен в одну сторону, туда-обратно – от 4000 гривен.

МАУ полетит в Тбилиси из Киева только с 5 мая и билеты обойдутся от 2000 гривен в одну сторону. Рейсы на Батуми запланированы только с 10 июня.

Новый лоукост Bees Airline полетит из Киева в Тбилиси уже 30 апреля.

Есть рейсы других авиакомпаний, но с пересадками в Варшаве или Стамбуле. Это значительно дольше и дороже.

Что ждет туристов в Грузии

Правительство Грузии сообщает, что в стране началась третья волна коронавируса, но количество инфицированных на данный момент не сильно большое. Однако с 1 по 10 мая в Грузии введены праздничные каникулы. Что будет работать, а что будет закрыто – правительство сообщит ближе к праздникам. Не исключено, что рестораны будут работать только на вынос.

В Грузии действует комендантский час – с 21.00 до 5.00, и это правило касается абсолютно всех – туристов, в том числе. Передвигаться нельзя ни пешком, ни на автомобильном транспорте. Все заведения в городе начинают закрываться с 19.00-20.00, чтобы все работники успели домой до 21.00. Передвигаться после этого времени можно только с помощью специального пропуска, который можно получить и на человека, и на автомобиль. Штраф за нарушение комендантского часа – 2000 лари (580$)

С 1 апреля в Грузии разрешили работу ресторанов, кафе, баров, кинотеатров и детских развлекательных центров. Однако, как пишут путешественники в социальных сетях, часть из них не пережила длительного карантина и открыться, так и не смогла.

Большинство туристических объектов, гостиницы и транспорт – работают. Мониторинг популярных сайтов по бронированию жилья показал, что большинство предложений – от частных лиц. Это апартаменты и небольшие гостевые дома. Гостиницы есть, но либо это хостелы с весьма сомнительными условиями, либо весьма не бюджетные варианты.

В центре Батуми жилье обойдется около 1000 гривен за две ночи. В Тбилиси шикарные двухкомнатные апартаменты в центре города – от 2500 гривен за 4 ночи. Местные предприниматели истосковались по туристам за период жесткого карантина и начали сильно снижать цены на май.

Между Батуми и Тбилиси курсирует специальный экспресс, который за 5 часов доставит путешественников из одного города в другой.