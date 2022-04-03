Грузинские добровольцы в Гостомеле у разбомбленной "Мрии" сожгли российский триколор

Грузинские добровольцы сожгли российский флаг в освобожденном Гостомеле Киевской области. Сделали они это под возгласы "Слава Украине" на фоне разбомбленной Мрии Ан-225.

Смотрите видео в материале Styler как это было.

Интересно, что триколор даже не удалось нормально поджечь с первого раза. Тряпка оказалась тоненькой, ее легко порвали, а потом на земле уже подожгли несколькими зажигалками.

В сети пишут, что "такое гов*о - эта тряпка даже нормально не горит".

Отметим, что 2 апреля стало известно, что вся Киевская область была освобождена от оккупантов. В отдельных районах ввели продленный комендантский час до утра 5 апреля. Это необходимо, чтобы зачистить город от вероятных взрывоопасных устройств, оставленных врагом.