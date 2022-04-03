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Грузинские добровольцы в Гостомеле у разбомбленной "Мрии" сожгли российский триколор

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Гостомель, Воскресенье 03 апреля 2022 17:10
Грузинские добровольцы в Гостомеле у разбомбленной "Мрии" сожгли российский триколор Коллаж РБК-Украина: Грузинские добровольцы сожгли российский флаг в Гостомеле
Автор: Светлана Мащенко

Грузинские добровольцы сожгли российский флаг в освобожденном Гостомеле Киевской области. Сделали они это под возгласы "Слава Украине" на фоне разбомбленной Мрии Ан-225.

Смотрите видео в материале Styler как это было.

Интересно, что триколор даже не удалось нормально поджечь с первого раза. Тряпка оказалась тоненькой, ее легко порвали, а потом на земле уже подожгли несколькими зажигалками.

В сети пишут, что "такое гов*о - эта тряпка даже нормально не горит".

Отметим, что 2 апреля стало известно, что вся Киевская область была освобождена от оккупантов. В отдельных районах ввели продленный комендантский час до утра 5 апреля. Это необходимо, чтобы зачистить город от вероятных взрывоопасных устройств, оставленных врагом.

Ранее мы писали, как грузины зачищают Город-герой Ирпень от оккупантов.

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