ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще в двух освобожденных районах Киевской области вводят комендантский час почти на три дня

Новина українською →
Киев, Суббота 02 апреля 2022 16:57
Еще в двух освобожденных районах Киевской области вводят комендантский час почти на три дня Фото: Патрульный на блок-посту (t.me/UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В освобожденных от российских оккупантов Вышгородском и Бучанском районах Киевской области вводится усиленный комендантский час почти на трое суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны, комендантский час усилен", - сообщил в Telegram Павлюк.

Он уточнил, что на территории этих городов и близлежащих населенных пунктов комендантский час будет действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля.

Глава ОВА добавил, что в это время запрещено находиться на улицах населенных пунктов, перемещаться на автомобилях и пешком. Павлюк призвал жителей этих районов придерживаться всех рекомендаций местных властей.

Напомним, ранее в нескольких общинах Броварского района Киевской области объявили о введении длительного комендантского часа.

Война России против Украины идет 38-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Комендантский час Вышгород Буча Война России против Украины
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой