В Грузии тысячи людей вышли поддержать Украину (фото)

В Грузии тысячи людей вышли в поддержку Украины, на которую 24 февраля напала Россия. Отмечается, что грузины собрались в Тбилиси и других городах.

На фотографиях можно увидеть тысячи людей с плакатами. На них написаны слова поддержки.

Грузия поддержала Украину

Владимир Зеленский в Twitter высказался по поводу отказа Грузии присоединиться к санкциям против РФ и поблагодарил грузинский народ за поддержку.

"Невероятный грузинский народ, точно понимающий, что друзей нужно поддерживать. Спасибо каждому в Тбилиси и других городах, где вышли на поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают моменты, когда граждане – не правительство, а лучше правительства", - написал президент.