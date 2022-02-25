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У Грузії тисячі людей вийшли підтримати Україну (фото)

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Грузія, П'ятниця 25 лютого 2022 22:42
У Грузії тисячі людей вийшли підтримати Україну (фото) У Грузії люди підтримали Україну (скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

У Грузії тисячі людей вийшли на підтримку України, на яку 24 лютого напала Росія. Грузини зібрались у Тбілісі та інших містах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На фотографіях можна побачити тисячі людей з плакатами. На них написані слова підтримки.

У Грузії тисячі людей вийшли підтримати Україну (фото)У Грузії тисячі людей вийшли підтримати Україну (фото)Грузія підтримала Україну

Володимир Зеленський в Twitter висловився з приводу відмови Грузії приєднатися до санкцій проти РФ і подякував грузинському народу за підтримку.

"Неймовірний грузинський народ, який точно розуміє, що друзів треба підтримувати! Дякую кожному у Тбілісі та інших містах, де вийшли на підтримку України й проти війни. Справді, бувають моменти, коли громадяни – не уряд, а кращі за уряд",- написав президент.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна не приєднається до фінансових і економічних санкцій Заходу проти Росії. Це зашкодить країні і населенню.

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