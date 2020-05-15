Группа "ВИА Гра" снова разваливается: уходит одна из участниц

Группа "ВИА Гра" разваливается (фото: wikipedia.org)

Из группы "ВИА Гра" уходит Эрика Герцег

Группа "ВИА Гра" уже неоднократно меняла свой состав и, похоже, что в коллективе скоро появится новая участница. Дело в том, что из команды уходит 31-летняя украинка Эрика Герцег. Об этом красотка сообщила одному из российских изданий.

По словам Эрики, сейчас Меладзе уже подыскивает замену ей и ищет девочку с харизмой.

"Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал", — сказала Эрика.

Кстати, ранее Константин Меладзе уже объявил в соцсети о поиске новой солистки.

"Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов", — сказано в сообщении.

В договоре Эрики сказано, что она должна доработать в команде до конца этого года, а также помочь новой солистке адаптироваться в группе.

Напомним, что нынешний состав группы укомплектовался в 2018 году. В него вошли: Ульяна Синецкая, Эрика Герцег, Ольга Меганская.

За все время в команде сменилось очень много участниц, самым "золотым составом" считаются первые девушки - Надежда Мейхер, Алена Винницкая, Анна Седокова.

Как мы ранее писали, муж экс-"ВИА Гры" заразился коронавирусом.

Автор: Мария Соловей