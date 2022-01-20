Группа "Тартак" распалась: "спасибо всем, кто пытался удержать на ходу легендарную машину"

Об этом говорится в сообщении на официальной странице группы на Facebook.

"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем работу в составе группы. Благодарим всех, кто поддерживал наши старания удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", - сказано в сообщении.

Музыканты рассказали, что для поклонников у них есть и хорошая новость.

"За почти два года существования Тартака в обновленном составе нам удалось создать между собой настоящую коллективную синергию и это дало вдохновения двигаться дальше", - отметили артисты.

Они добавили, что совсем скоро в свет выйдет новый проект, над которым они сейчас работают и уже готовится премьера первой, дебютной работы.

История коллектива "Тартак"

Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке Александром Положинским и Василием Зинкевичем-младшим. Они победили на фестивале "Червона рута" с первыми хитами.

В 1997 году к коллективу добавился клавишник Андрей Благун и гитарист Андрей "Муха" Самойло.

Тартак - Люта зима

После этого у группы была полоса неудач и они временно перестали выступать. В 1999 году в группу пришел диджей Валентин Матиюк и коллектив снова стал очень популярным.

Тартак - Просто Ніжно Так

Далее состав коллектива несколько раз менялся, но популярность росла. За годы существования коллектива было выпущено 10 альбомов.

В феврале 2020 года бессменный лидер команды Александр Положинский сообщил о своем уходе. Его заменил Сергей Стоянов.

Тартак - Стільникове кохання