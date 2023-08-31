Група компаній "Здоров'я" привітала першокласників корисними подарунками

Це багаторічна традиція групи копань "Здоров'я", яку зберегли, попри війну у країні. Щороку тут вітають сім'ї працівників, чиї діти вперше йдуть до школи.

Напередодні 1 вересня майбутні учні отримали шкільні рюкзаки, наповнені всім необхідним приладдям: зошитами, фломастерами, фарбами, пластиліном, альбомами, пеналами та солодощами. На вимогу часу туди додали ще й речі для особистої безпеки дітей - ліхтарики та свистки.

"Хочу побажати дітям бути допитливими та наполегливими. Здобуття знань допоможе їм розвивати нашу державу та виводити її на новий рівень. Серед них виростуть майбутні спортсмени, артисти, науковці, професійні вчителі та лікарі, досвідчені фармацевти та інженери – нове покоління українців, якими ми будемо пишатися. Зі свого боку продовжуємо робити все можливе, щоб Україна скоріше перемогла у цій війні та діти змогли насолоджуватися шкільним життям без звуків сирен", - зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради компанії "Здоров'я".

Голова наглядової ради фармкомпанії "Здоров'я" Олександр Доровський із колективом співробітників

Нагадаємо, що фармкомпанія "Здоров'я" з першого дня активно допомагає Збройним силам України, передаючи на фронт різне необхідне обладнання. Особливу увагу приділяють дронам, якими забезпечують спецназівців, прикордонників та інші підрозділи.



Також компанія стала партнером медичного центру фізіотерапії Rubinko та фінансує реабілітацію військових. Компанія постійно передає ліки та обладнання установам, де лікуються наші бійці.

Окрім того, фармкомпанія продовжує підтримувати роботу Артцентру Zelo з дітьми Харківщини. Через арттерапію та різноманітні мистецькі заняття фахівці центру допомагають дітям та дорослим відновити ментальне здоров'я, дають можливість отримати нові позитивні емоції та корисні знання.