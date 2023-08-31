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Группа компаний "Здоровье" поздравила первоклассников полезными подарками

Группа компаний "Здоровье" поздравила первоклассников полезными подарками (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

К началу обучения группа компаний "Здоровье" поздравила первоклассников полезными подарками.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это многолетняя традиция группы копаний "Здоровье", которую сохранили, несмотря на войну в стране. Каждый год здесь приветствуют семьи работников, чьи дети впервые идут в школу.

Накануне 1 сентября будущие ученики получили школьные рюкзаки, наполненные всеми необходимыми принадлежностями: тетрадями, фломастерами, красками, пластилином, альбомами, пеналами и сладостями. По требованию времени туда добавили еще и вещи для личной безопасности детей - фонарики и свистки.

"Хочу пожелать детям быть любознательными и настойчивыми. Получение знаний поможет им развивать наше государство и выводить его на новый уровень. Среди них вырастут будущие спортсмены, артисты, ученые, профессиональные учителя и врачи, опытные фармацевты и инженеры - новое поколение украинцев, которыми мы будем гордиться. Со своей стороны продолжаем делать все возможное, чтобы Украина скорее победила в этой войне и дети смогли наслаждаться школьной жизнью без звуков сирен", - отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета компании "Здоровье".

Председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье" Александр Доровской с коллективом сотрудников

Напомним, фармкомпания "Здоровье" с первого дня активно помогает Вооруженным силам Украины, передавая на фронт различное необходимое оборудование. В частности, особое внимание уделяют дронам, которыми обеспечивают спецназовцев, пограничников и другие подразделения.

Также компания стала партнером медицинского центра физиотерапии Rubinko и финансирует реабилитацию военных. Компания постоянно передает лекарства и оборудование учреждениям, где лечатся наши бойцы.

Кроме того, фармкомпания продолжает поддерживать работу Артцентра Zelo с детьми Харьковщины. Из-за арттерапии и различных художественных занятий специалисты центра помогают детям и взрослым восстановить ментальное здоровье, дают возможность получить новые положительные эмоции и полезные знания.

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