Грудное вскармливание: в ВОЗ дали неожиданные рекомендации для родителей

Во всемирной организации здравоохранения заявили, что оптимальный период грудного вскармливания – от первого часа жизни до возраста двух лет. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Как отмечают специалисты ВОЗ, грудное вскармливание в первые полгода жизни ребенка должно быть без дополнительных прикормов, а вот после шести месяцев – параллельным, вместе с другими продуктами питания. От рождения малыши должны находится исключительно только на грудном молоке, так как это обеспечит им лучший рост, развитие и здоровье.

"Это означает, что из рациона младенца нужно исключить любые другие продукты и даже воду. Младенцам в возрасте от шести месяцев в дополнение нужно начинать давать прикорм и эти кормления должны быть достаточными, чтобы обеспечивать растущий организм ребенка достаточным количеством энергии, протеинов и питательных микроэлементов", - считают специалисты.

В первые полгода жизни ребенок нуждается только лишь в материнском молоке (pixabay.com)

В ВОЗ отметили, что грудное молоко на 80% состоит из воды, особенно то молоко, которое поступает в организм младенца в начале кормления, поэтому вместо воды мамы просто могут давать малышу грудь. Грудное молоко защитит малышей от инфекций и обеспечит правильный рост, а обычная вода младенцам не нужна даже в жарком климате.

"Грудное молоко способно дать ребенку важные антитела, защищающие его от детских болезней, например, от диареи и пневмонии, от которых чаще всего умирают дети. Дети, получавшие грудное молоко от 6 до 24 месяцев, во взрослом возрасте менее подвержены рискам развития диабета, сердечно-сосудистых, астмы и других неинфекционных заболеваний. Кроме того, дети и подростки, которые в грудном возрасте получали грудное молоко, реже страдают от избыточного веса или ожирения в старшем возрасте", - резюмировали в ВОЗ.

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