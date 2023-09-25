"Гру в кальмара" проведуть у реальному житті: що відомо про новий проект Netflix

У листопаді 2023 року компанія Netflix запускає реаліті-шоу на основі "Гри у кальмара". У проєкті братимуть участь 456 осіб з усього світу. Усі учасники – старше 21 року.

Під час реаліті-шоу учасники змагатимуться у різноманітних випробуваннях. Деякі випробування з серіалу, а деякі будуть абсолютно новими. На кадрах тизера можна побачити, що учасники піднімаються сходами пастельних відтінків і біжать до Янг-Хі, величезної ляльки, яку глядачі бачили в одній із серій серіалу.

Переможцем стане лише один учасник, який пройде повністю усі випробування. На нього чекає грошовий приз, найбільший за всю історію проведення різних реаліті-шоу - у розмірі 4,56 млн доларів.

"Ставки високі, але в цій грі найстрашніша доля - повернутися додому з порожніми руками" - інтригують глядачів у Netflix.

Як зазначають організатори реаліті-шоу, всі учасники "Ігри в кальмари" залишаться цілими та неушкодженими. Прем'єру реаліті-шоу заплановано на 22 листопада 2023 року. Відомо, що зараз заплановано вже 10 епізодів.

Перший сезон "Гра в кальмара" вийшов у 2021 році й на цей час цей серіал є найпопулярнішим на Netflix. 2024 року продюсери обіцяють випустити другий сезон серіалу і вже показали його тизер.