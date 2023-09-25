"Игру в кальмара" проведут в реальной жизни: что известно о новом проекте Netflix

В ноябре 2023 года компания Netflix запускает реалити-шоу на основе "Игры в кальмара". В проекте будет участвовать 456 человек со всего мира. Все участники - старше 21 года.

Во время реалити-шоу участники будут соревноваться в различных испытаниях. Некоторые испытания - из сериала, а некоторые будут совершенно новыми. На кадрах тизера можно увидеть, что участники поднимаются по лестнице пастельных оттенков и бегут к Янг-Хи, жуткой громадной кукле, которую зрители видели в одной из серий сериала.

Победителем станет только один участник, который пройдет полностью все испытания. Его ожидает денежный приз, самый большой за всю историю проведения различных реалити-шоу - в размере 4,56 млн долларов.

"Ставки высоки, но в этой игре самая страшная судьба - вернуться домой с пустыми руками" - интригуют зрителей в Netflix.

Как отмечают организаторы реалити-шоу, все участники "Игры в кальмара" останутся целыми и невредимыми. Премьера реалити-шоу запланирована на 22 ноября 2023 года. Известно, что на данный момент запланировано уже 10 эпизодов.

Первый сезон "Игра в кальмара" вышел в 2021 году и на данный момент этот сериал является самым популярным на Netflix. В 2024 году продюсеры обещают выпустить второй сезон сериала и уже показали его тизер.