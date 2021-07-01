Грозы и жара снова накроют Украину: в каких областях зонты не понадобятся

На востоке грозами накроет Харьковскую и Полтавскую области, немного покапает в Луганской области, а в остальных областях будет сухо. Ночью в регионе от +17 до +19 градусов, днем ожидается до +29 +31 градусов.

В южной части страны сильными дождями зацепит только Одессу, в остальных областях – без существенных осадков. Ночная температура будет колебаться от +18 до +21 градуса, днем ожидается до +31 градуса, в Одессе +26 +28 градусов. В Крыму без существенных осадков, небольшая облачность, ночью +18 +20 градусов, днем +29 +31 градус.

На севере страны пройдут грозы, возможны ливни и град. Ночью в регионе +17 +19 градусов, днем ожидается от +27 до +29 градусов.

Западные области накроет сильными грозами, возможны кратковременные дожди, ливни, местами град. Ночью в регионе от +12 до +16 градусов, днем от +22 до +26 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют грозы, возможны ливни. Ночью от +17 до +19 градусов, днем от +28 до +31 градуса.

В Киеве 2 июля пройдет гроза, ожидаются кратковременные дожди и ливни. Ночью в столице от +18 до +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 2 июля