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Грози і спека знову накриють Україну: в яких областях парасольки не знадобляться

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в п'ятницю, 2 липня, очікується у багатьох областях небезпечна. Частину регіонів знову накриє спекою і грозами, місцями можливі град, шквали та зливи. Кілька областей будуть в зоні сухої погоди.

Яка погода чекає українців найближчої доби, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході грозами накриє Харківську і Полтавську області, трохи покапає в Луганській області, а в інших областях буде сухо. Вночі в регіоні від +17 до +19 градусів, вдень очікується до +29 +31 градусів.

У південній частині країни сильними дощами зачепить тільки Одесу, в інших областях – без істотних опадів. Нічна температура коливатиметься від +18 до +21 градуса, вдень очікується до +31 градуса, в Одесі +26 + 28 градусів. У Криму без істотних опадів, невелика хмарність, вночі + 18 +20 градусів, вдень +29 + 31 градус.

На півночі країни пройдуть грози, можливі зливи та град. Вночі в регіоні + 17 +19 градусів, вдень очікується від +27 до + 29 градусів.

Західні області накриє сильними грозами, можливі короткочасні дощі, зливи, місцями град. Вночі в регіоні від +12 до +16 градусів, вдень від +22 до + 26 градусів.

У центральній частині країни синоптики прогнозують грози, можливі зливи. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень від +28 до + 31 градуса.

У Києві 2 липня пройде гроза, очікуються короткочасні дощі та зливи. Вночі в столиці від +18 до +20 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 2 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які області накриє зливами та градами.

А також розповідали про те, що синоптики налякали прогнозом погоди на липень.

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