Грозы со шквалами и жара до +33: погода в Украине будет нестабильной

Так, сухая и ясная погода ожидается в западных, большинстве северных и центральных регионах и Одесской области. При этом в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях пройдут дожди и грозы.

На Левобережье днем ​​в отдельных районах высока вероятность града и шквалов до 20 метров в секунду.

Метеорологи объявили I уровень опасности - "желтый".

Температура воздуха будет довольно высокой: в дневное время столбики термометров будут показывать от +28 до +33 градусов.

Карта погоды в Украине 30 июля (фото: meteo.gov.ua)

В последний день июля, 31-го, ситуация с осадками изменится - кратковременные дожди с грозами пройдут только в западных и восточных областях, а на всех центральных, северных и южных регионах осадки не предвидятся. Температура воздуха в субботу останется такой же.

Карта погоды в Украине 31 июля (фото: meteo.gov.ua)