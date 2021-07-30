Грози зі шквалами і спека до +33: погода в Україні буде нестабільною

Так, суха і ясна погода очікується в західних, більшості північних і центральних регіонах та Одеській області. При цьому в південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях пройдуть дощі і грози.

На Лівобережжі вдень в окремих районах висока ймовірність граду і шквалів до 20 метрів на секунду.

Метеорологи оголосили I рівень небезпеки - "жовтий".

Температура повітря буде досить високою: в денний час стовпчики термометрів будуть показувати від +28 до +33 градусів.

Карта погоди в Україні 30 липня (фото: meteo.gov.ua)

В останній день липня, 31 - го, ситуація з опадами зміниться - короткочасні дощі з грозами пройдуть тільки в західних і східних областях, а на всіх центральних, північних і південних регіонах опади не передбачаються. Температура повітря в суботу залишиться такою ж.

Карта погоди в Україні 31 липня (фото: meteo.gov.ua)