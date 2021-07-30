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Грозы со шквалами и жара до +33: погода в Украине будет нестабильной

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Пятница 30 июля 2021 06:53
Грозы со шквалами и жара до +33: погода в Украине будет нестабильной Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет жаркая и с грозовыми дождями
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в пятницу, 30 июля, будет обусловлена влиянием антициклона на Правобережье, и в то же время атмосферного фронта - в восточной части страны. Таким образом осадки в виде грозовых дождей накроют половину территории Украины, а местами также вероятны шквалы и град.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Так, сухая и ясная погода ожидается в западных, большинстве северных и центральных регионах и Одесской области. При этом в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях пройдут дожди и грозы.

На Левобережье днем ​​в отдельных районах высока вероятность града и шквалов до 20 метров в секунду.

Метеорологи объявили I уровень опасности - "желтый".

Температура воздуха будет довольно высокой: в дневное время столбики термометров будут показывать от +28 до +33 градусов.

Грозы со шквалами и жара до +33: погода в Украине будет нестабильной

Карта погоды в Украине 30 июля (фото: meteo.gov.ua)

В последний день июля, 31-го, ситуация с осадками изменится - кратковременные дожди с грозами пройдут только в западных и восточных областях, а на всех центральных, северных и южных регионах осадки не предвидятся. Температура воздуха в субботу останется такой же.

Грозы со шквалами и жара до +33: погода в Украине будет нестабильной

Карта погоды в Украине 31 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украине наступит ощутимое снижение температуры.

Также мы писали о том, что 29 июля Киев накрыл бешеный ветер с ливнем, и такую погоду жители столицы сравнили с бурей.

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