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Грози зі шквалами і спека до +33: погода в Україні буде нестабільною

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П'ятниця 30 липня 2021 06:53
Грози зі шквалами і спека до +33: погода в Україні буде нестабільною Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде спекотна та з грозовими дощами
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 30 липня, буде обумовлена впливом антициклону на Правобережжі, й одночасно атмосферного фронту - в східній частині країни. Таким чином опади у вигляді грозових дощів накриють половину території України, а місцями також ймовірні шквали та град.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Так, суха і ясна погода очікується в західних, більшості північних і центральних регіонах та Одеській області. При цьому в південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях пройдуть дощі і грози.

На Лівобережжі вдень в окремих районах висока ймовірність граду і шквалів до 20 метрів на секунду.

Метеорологи оголосили I рівень небезпеки - "жовтий".

Температура повітря буде досить високою: в денний час стовпчики термометрів будуть показувати від +28 до +33 градусів.

Грози зі шквалами і спека до +33: погода в Україні буде нестабільною

Карта погоди в Україні 30 липня (фото: meteo.gov.ua)

В останній день липня, 31 - го, ситуація з опадами зміниться - короткочасні дощі з грозами пройдуть тільки в західних і східних областях, а на всіх центральних, північних і південних регіонах опади не передбачаються. Температура повітря в суботу залишиться такою ж.

Грози зі шквалами і спека до +33: погода в Україні буде нестабільною

Карта погоди в Україні 31 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україні настане відчутне зниження температури.

Також ми писали про те, що 29 липня Київ накрив скажений вітер зі зливою, і таку погоду жителі столиці порівняли з бурею.

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