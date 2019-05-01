Грозы и потепление: синоптики рассказали, где будет бушевать непогода

Погода в Украине (flickr.com/skohlmann)

Погода в Украине будет дождливая, с сильным ветром

Погода в Украине в четверг, 2 мая, ожидается нестабильная, ветреная и местами с сильными грозами. Однако в большинстве областей страны ожидается повышение температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода 2 мая на востоке страны будет неблагоприятная. Синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду, местами с грозами. Температура воздуха ночью +7 +9 градусов. Днем потеплеет до +14 +16 градусов, в Донецкой области и в Днепре ожидается +18 +20 градусов.

На юге будет солнечно и тепло, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +8 +10 градусов, в Херсоне до +12 градусов. Днем ожидается от +16 до +19 градусов, в Херсоне до +21 градуса. В Крыму небольшая облачность, без осадков. Ночью +9 +11 градусов, днем +17 +19 градусов.

На севере Украины пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью синоптики прогнозируют +6 +8 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

В западных областях прекратятся дожди, однако немного покапает в Ивано-Франковской области. На остальной территории – облачно с прояснениями. Ночью +5 +8 градусов, днем столбики термометров покажут +17 +19 градусов.

В центральной части страны небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью +7 +9 градусов, днем потеплеет до +16 +18 градусов.

В столице 2 мая возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью +7 +9 градусов, днем будет тепло, +16 +18 градусов.

Погода в Украине 2 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказал, когда в Украине закончатся дожди.

А также мы писали о том, что Наталка Диденко предупредила о том, что в ближайшие дни погода будет влажной и дождливой.