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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество    01.05.2019 - 08:46
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (УНИАН)

В отдельных областях ожидается град, в горах растет угроза селевых потоков

По прогнозам синоптиков, погода в Украине 1 мая резко ухудшится, в отдельных областях пройдут сильные дожди с градом, а в горах растет угроза селевых потоков. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). На Прикарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, 1-2 мая в связи с сильными дождями ожидается повышение уровней воды на реках бассейнов Днестра (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), а также Прута, Сирета и реках Закарпатья 0,2-1,0 м. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что 1 мая меньше всего от непогоды пострадает юг Украины, куда дождевая стихия доберется только к вечеру. Вероятность осадков в среду самая низкая на Приазовье.

 

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