Грозы и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода (иллюстративное фото: canva.com)

Синоптики уточнили, в каких областях ожидается гроза и похолодания

Погода в Украине 6 сентября станет по-настоящему осенней для жителей некоторых областей. Как сообщается в обновленном прогнозе, на северо-западе страны ожидаются грозовые ливни. При этом ночью могут наблюдаться существенные похолодания. Детальный прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, в воскресенье украинцев ожидает преимущественно теплая и солнечная погода. Термометры покажут в среднем +25… +30 градусов в центральных, южных, восточных областях. На западе страны термометры опустятся до +22… +28 градусов. На юге страны в областях, омываемых Черным морем, ожидается жаркая погода – от +28 до +31 градуса.

При этом в ночное время по всей стране температура воздуха сильно снизится. Синоптики прогнозируют в среднем +12… +14 градусов. Исключение составят приморские области, где градусники задержатся у отметок +13… +18 градусов. Холоднее всего ночью будет во Львовской области, где температура снизится до +10 градусов.

При этом грозовые ливни ожидаются в некоторых западных областях – Ровненской, Волынской и Львовской. Уже 7 сентября атмосферный фронт накроет всю западную Украину.

Погода в Украине 6 сентября (скриншот: meteo.gov.uа)

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко и эксперты из Укргидрометцентра рассказали, когда в Украину придет похолодание.

До этого мы писали, что на украинском курорте зафиксировали редкую природную аномалию, связанную с высокими температурами.