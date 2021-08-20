Грозы и похолодание во многих областях: каким областям с погодой не повезет

На востоке грозы с дождями охватят все области. Осадки ожидаются и в дневное время, и в ночное. Ночная температура составит +14 +17 градусов, днем ожидается от +25 до +27 градусов.

В южной части страны грозы и дожди ожидаются только в Крыму, в остальных областях без существенных осадков. Ночью в регионе от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов. В Крыму гроза и кратковременные дожди. Ночью +17 +19 градусов, днем +27 +29 градусов.

На севере осадки не прогнозируются, ожидается сухая и ясная погода. Ночью от +13 до +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

В западной части страны грозы и дожди прогнозируют во всех областях. Осадки преимущественно ожидаются в дневное время. Ночью будет прохладно, от +12 до +14 градусов. Днем прогреется до +23 +25 градусов.

В центральных областях будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночью +14 +16 градусов, днем +25 +27 градусов.

В Киеве 21 августа без осадков, небольшая облачность. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 21 августа