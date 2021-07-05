Грозы и ливни уходят из Украины, а жара до 34 градусов возвращается: прогноз погоды на неделю

Погода в Украине сделает новый крутой вираж и сезон сильных гроз сменится новой порцией жары. Со среды температура воздуха поднимется до +30 градусов, а ливни и грозы уйдут из всех областей.

Погода во вторник, 6 июля

Во вторник грозы и ливни еще немного потреплют территорию Украины, особенно достанется восточным и южным областям – там возможны также шквалы и град. В центре страны – умеренные грозы, а на западе и севере – кратковременные дожди. Ночью ожидается от +15 до +19 градусов, днем на западе, севере и юге от +26 до +28 градусов, в центре и на востоке от +25 до +29 градусов.

В Киеве 6 июля ожидается небольшой дождь, ночью +17 +19 градусов, днем +27 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 6 июля

Погода в среду, 7 июля

В среду грозы задержатся только в южной части страны и зацепит юго-восток. В остальных регионах – облачно, без существенных осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +15 +18 градусов, днем во всех областях Украины ожидается от +28 до +30 градусов, на Закарпатье до +33 градусов.

В Киеве 7 июля небольшая облачность, без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 7 июля

Погода в четверг, 8 июля

В четверг грозы и дожди полностью покинут территорию Украины, но в большинстве областей ожидается облачная погода. Ночью в регионах ожидается от +14 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +28 +30 градусов, на Закарпатье до +33 градусов.

В Киеве 8 июля без осадков, облачно. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине на четверг, 9 июля

Погода в пятницу, 9 июля

В пятницу Украину снова накроет жарой, осадки не прогнозируются. Ночью ожидается от +15 до +18 градусов. Днем от +29 до +31 градуса. В центральной части, на севере до +32 градусов, на востоке до +33 градусов.

В Киеве 9 июля солнечно и ясно, без осадков. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +30 до +32 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 9 июля

Погода в субботу, 10 июля

Суббота принесет жителям Украины повышение температуры воздуха еще на 1-2 градуса. По всей стране ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью от +14 до +18 градусов, днем на западе и юге +29 +31 градус. На севере и в центральной части +30 +34 градуса, на востоке +31 +33 градуса.

В Киеве 10 июля без осадков, солнечно. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем ожидается от +30 до +32 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 10 июля

Погода в Киеве

В столице небольшая гроза возможна только 6 июля, а после – ожидается сухая погода до 14 июля. Температура воздуха будет подниматься и с 10 по 14 июля ночью ожидается до +19 градусов, днем до +33 градусов.

Карта погоды в Киеве