Грозы и ливни накроют Украину: где ожидается сильное ухудшение погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет сложной и неприятной. В большинстве областей пройдут сильные грозы, местами возможны ливни, град, а также сильный штормовой ветер.

На востоке страны во вторник, 5 мая, синоптики прогнозируют грозы в ночные и дневные часы. Температура воздуха ночью в регионе от +10 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +18 +20 градусов, местами до +22 градусов.

В южных областях также пройдут грозы, местами возможны сильные дожди. Ночная температура воздуха составит +10 +12 градусов, днем ожидается от +18 до +20 градусов. В Крыму будет немного прохладнее, кратковременные дожди. Ночью +10 +12 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

На севере Украины пройдут грозы, местами с ливнями. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов.

Западные области накроет сильными ливневыми дождями, местами возможны грозы и град. Ночью в регионе температура опустится до +6 +9 градусов, днем потеплеет до +14 +18 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют грозы и кратковременные дожди. Ночью ожидается от +9 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

В Киеве 5 мая пройдет сильная гроза, возможен ливень и град. Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на 5 мая

По прогнозу Украинского гидрометцентра, такая погода сохранится в Украине в течении ближайшей недели. В среду температура воздуха в большинстве регионов начнет опускаться. Небольшое прояснение и повышение температуры воздуха стоит ожидать только к концу недели.

Карта погоды в Украине на 9 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что в Карпатах в начале мая выпал снег.