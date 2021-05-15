Грозы и почти летняя жара: синоптики дали свежий прогноз на выходные

Сегодня, 15 мая, осадки с грозами вероятны в западных и северных областях, на остальной территории будет сухо.

Температура днем +20+24 (на Закарпатье холоднее - от +16 до +18), а на востоке и юге, +21+27. Ночь будет теплой - от +9 до +15 градусов.

В Киеве сегодня +21+23 градус, ночью +10+12, вероятна облачность и небольшой дождь.

Скрин: Погода в Украине 15 мая (meteo.gov.ua)

В воскресенье грозовой фронт останется на западе (тут станет прохладнее), а также перенесется на юг. Температура 16 мая будет в западных областях +17+22, на севере, в центре и Одесской области +22+27, на юге и востоке +23+29 градусов. Ночь также будет теплой - до +15 градусов.

В Киеве осадки маловероятны, днем +22+24, ночью +11+13 градусов.

Скрин: Погода в Украине 16 мая (meteo.gov.ua)