Грозы с градом и шквальный ветер: некоторые области Украины накроет непогодой
Погода в Украине в четверг, 30 июня, будет контрастной - в западных регионах ожидается солнечная и весьма жаркая, облачная и чуть "прохладнее" в восточных областях, тогда как на остальной части территории страны вероятны грозовые дожди, местами с градом и шквальным ветром.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра, а также на сайте Meteoprog.
За существенные осадки "отвечает" деятельность атмосферных фронтов по причине разницы температур в разных частях страны до 10 градусов.
Также синоптики предупреждают о преобладании чрезвычайного уровня пожарной опасности в последний день июня в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в северных, центральных, южных и Харьковской областях, при этом в отдельных районах будет град и шквалы до 20 метров в секунду
- Погода в центральных регионах 30 июня
В Винницкой области пасмурно и с осадками, температура воздуха днем +29... +32 градусов.
В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях облачно с прояснениями, пройдет дождь, температура воздуха днем +26... +29 градусов.
В Полтавской области тоже осадки, температура воздуха днем +24... +27 градусов.
- Погода в западных регионах 30 июня
Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без дождей, температура воздуха днем +32... +35 градусов.
В Волынской и Ровенской областях облачно с прояснениями, будет сухо, температура воздуха днем +29... +33 градусов.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без дождей, температура воздуха днем +30... +32 градусов.
На Закарпатье небольшая облачность, сухо, температура воздуха днем +35... +38 градусов.
- Погода на севере Украины 30 июня
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, вероятны дожди, температура воздуха днем +26... +29 градусов.
В Черниговской и Сумской областях облачно, ожидается дождь, температура воздуха днем +23... +27 градусов.
- Погода в восточных регионах 30 июня
В Харьковской области дождливо и пасмурно, температура воздуха днем +23... +26 градусов.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем +25... +28 градусов.
- Погода на юге Украины 30 июня
В Одесской области переменная облачность, дождь с грозой, температура воздуха днем +29... +32 градусов.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, ожидаются дожди, температура воздуха днем +28... +31 градусов.
В Запорожской области и в Крыму облачно, будут осадки, температура воздуха днем +26... +29 градусов.
Ранее мы публиковали видео и фото сильной грозы в Киеве 29 июня, в результате которой были затоплены некоторые улицы с авто, ветер повалил деревья.
Напомним также, перед этим спасатели ГСЧС дали важные рекомендации, как вести себя в грозу.