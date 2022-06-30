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Грози з градом і шквальний вітер: деякі області України накриє негодою

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Четвер 30 червня 2022 07:32
Грози з градом і шквальний вітер: деякі області України накриє негодою Фото: погода в Україні буде з дощами і грозами та сильним вітром (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 30 червня, буде контрастною - в західних регіонах очікується сонячна і вельми спекотна, хмарна і трохи "прохолодніша" в східних областях, тоді як на решті частини території країни вірогідні грозові дощі, місцями з градом і шквальним вітром.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру, а також на сайті Meteoprog.

За істотні опади "відповідає" діяльність атмосферних фронтів через різницю температур в різних частинах країни до 10 градусів.

Також синоптики попереджають про переважання надзвичайного рівня пожежної небезпеки в останній день червня в західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях.

Короткочасні дощі з грозами очікуються в північних, центральних, південних і Харківській областях, при цьому в окремих районах буде град і шквали до 20 метрів на секунду

  • Погода в центральних регіонах 30 червня

У Вінницькій області похмуро і з опадами, температура повітря вдень +29... +32 градусів.

У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями, пройде дощ, температура повітря вдень +26... +29 градусів.

У Полтавській області теж опади, температура повітря вдень +24... +27 градусів.

  • Погода в західних регіонах 30 червня

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без дощів, температура повітря вдень +32... +35 градусів.

У Волинській та Рівненській областях хмарно з проясненнями, буде сухо, температура повітря вдень +29... +33 градусів.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без дощів, температура повітря вдень +30... +32 градусів.

На Закарпатті невелика хмарність, сухо, температура повітря вдень +35... +38 градусів.

  • Погода на півночі України 30 червня

У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, вірогідні дощі, температура повітря вдень +26... +29 градусів.

У Чернігівській та Сумській областях хмарно, очікується дощ, температура повітря вдень +23... +27 градусів.

  • Погода у східних регіонах 30 червня

У Харківській області дощитиме і похмуро, температура повітря вдень +23... +26 градусів.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень +25... +28 градусів.

  • Погода на півдні України 30 червня

В Одеській області мінлива хмарність, дощ з грозою, температура повітря вдень +29... +32 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, очікуються дощі, температура повітря вдень +28... +31 градусів.

У Запорізькій області та в Криму хмарно, будуть опади, температура повітря вдень +26... +29 градусів.

Раніше ми публікували відео і фото сильної грози в Києві 29 червня, в результаті якої були затоплені деякі вулиці з авто, вітер повалив дерева.

Нагадаємо також, перед цим рятувальники ДСНС дали важливі рекомендації, як поводитися в грозу.

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