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Грозы, град и шквалы: часть Украины накроет жуткой непогодой

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Вторник 15 июня 2021 20:58
Грозы, град и шквалы: часть Украины накроет жуткой непогодой Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет грозы
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине 16 июня принесет сильные грозы, град и шквалы в ряд областей. Осадки ожидаются почти по всей территории, но в некоторых областях они будут особенно сильными. Где будет самая опасная ситуация - читайте ниже в нашем материале.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

"16 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - предупреждают синоптики.

При этом температура в стране повысится - будет даже жарко, особенно на востоке. Здесь ожидается до +29, на юге - прохладнее, +20+24, а на остальных территориях +23+27 градусов.

Самая низкая вероятность гроз и дождей на северо-западе, в остальных регионах есть вероятность осадков.

Грозы, град и шквалы: часть Украины накроет жуткой непогодой

Фото: Погода в Украине 16 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Согласно синоптикам Gismeteo, в Киеве 16-17 июня ожидаются дожди и температура +25+26, а вот на выходных будет прояснение, солнечно и температура +27+28 градусов.

Грозы, град и шквалы: часть Украины накроет жуткой непогодой

Скрин: Погода в Киеве до конца недели (gismeteo.ua)

К слову, на выходных многие города Украины ушли под воду, местами бушевал смерч, град и ураганный ветер.

Также синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине на Троицу, и в течение этой недели.

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