Грозы, дожди и осенний холод: синоптики прогнозируют резкий перепад температур

Погода в Украине будет почти по-осеннему прохладной в западных и северных областях и все еще курортно-жаркой в южных в четверг, 27 августа. Кроме того, Запад, Север и частично Центр накроет грозами, дождями и ветром с порывами в 7-12 метров в секунду. Об этом говорят данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Так, по прогнозам Диденко в Facebook, температура воздуха на Западе и Севере будет невысокой - от +20 до +25 градусов.

"В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть", - пишет синоптик.

А вот на Юге и Востоке очень тепло - от +26 до +31 градуса.

"Лето с осенью, как две джентельмены в дверях. Пропускают друг друга, но никто толком не заходит и не выходит. Будто и есть еще летняя жара, но листочки уже нападали и много желтых", - описала погоду в стране Наталка Диденко.

В Киеве, в четверг ожидается дождь и около +23 градусов. А вот на выходных в столицу придет потепление.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что будет с температурой и осадками в четверг, 27 августа. Так, если на Западе завтра ожидается +20 градусов, то на Юге - от +30 и выше.

Погода в Украине 27 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики дали украинцам прогноз на конец августа.

Также сообщалось, что в Киеве маршрутка "утонула" после дождя, после чего люди оказались в ловушке.