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Грозы и аномальная жара: синоптик разочаровала прогнозом на понедельник

STYLERЖизнь    28.07.2019 - 20:26
Грозы и аномальная жара: синоптик разочаровала прогнозом на понедельник
Погода в Украине 29 июля – синоптик рассказала о жаре и дождях в понедельник (коллаж РБК-Украина)

Синоптик рассказала, какие области накроют грозовые ливни

Погода в Украине 29 июля будет жаркой, но при этом в некоторых областях выпадут дожди. Температура достигнет +30 градусов и местами превысит этот показатель. Прогноз погоды на понедельник составила украинский синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге в Facebook.

Грозы и аномальная жара: синоптик разочаровала прогнозом на понедельник

Погода в Украине 29 июля – синоптик рассказала о жаре и дождях в понедельник (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Понедельник в Украине еще побудет жарким. Температура воздуха будет достигать и местами превышать + 30 градусов. Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волыни –Ровенщины до Сумщины-Харьковщины. И еще вероятны дожди с грозами на Винничине и Одесщине", - пишет Диденко.

Грозы и аномальная жара: синоптик разочаровала прогнозом на понедельник

Погода в Украине 29 июля – синоптик рассказала о жаре и дождях в понедельник (фото: facebook.com/tala.didenko)

В большей части Украины сохранится сухая солнечная погода. В Киеве 29 июля также дождей не ожидается.

"В Киеве понедельник будет жарким, около +30 градусов. Существенные осадки - вряд ли. В дальнейшем, на протяжении недели, начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух и уже на следующих выходных вы себя на селфи не узнаете: в противовес сегодняшним шортам, разомлевшим от жаркого солнца красным лицам, купальникам и голым плечам из фейсбучных фотографий, на вас будут смотреть длинные рукава, флисы с капюшонами, а вечером даже пледы", - предупреждает синоптик.

Грозы и аномальная жара: синоптик разочаровала прогнозом на понедельник

Погода в Украине 29 июля – синоптик рассказала о жаре и дождях в понедельник (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.

До этого синоптик предупредила о резком похолодании с августа.

Жара и шквалы с градом: украинцев озадачили прогнозом на воскресенье На выходных Украину зальет и зажарит: какие области пострадают от капризов погоды
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденкосиноптик
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