Грозовые ливни и жара до +34: погода в июне готовит сюрпризы украинцам

Погода в Украине в июне 2020 года принесет обильные осадки в первой половине месяца, причем ожидаются также и грозы, ливни и шквалы. В целом же синоптическая ситуация в первый месяц лета будет похожа на майскую.

Украинцев ожидают и жаркие дни, но среднемесячная температура воздуха по стране будет составлять около +20…+25 градуса. Такой прогноз дали в Украинском гидрометцентре.

"В зависимости от региона возможны колебания в пределах 1 градуса. Обычно июнь довольно прохладный и дождливый. Если говорить о дождях, то количество осадков будет в пределах нормы. То есть первая декада июня будет довольно прохладной, особенно по сравнению с прошлым годом", - рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Специалист добавил, что месячное количество осадков в июне составит 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье - 105-156 мм.

Какая погода будет в июне в разных регионах Украины

Схожий прогноз на июнь составили синоптики Gismeteo. Согласно их картам погоды в разных областных центрах, лето начнется сильными дождями, а закончится настоящей жарой.

Так, в Киеве прогнозируют дожди пол месяца. Температура воздуха ожидается в пределах +13... +30 градусов днем.

В Одессе начало лета ознаменует гроза и ливни. Дождливая также будет вторая неделя июня, а в остальное время жителей Южной Пальмиры будет согревать солнышко. Температура воздуха в течение месяца: от +17 до +31 градуса.

Во Львове дожди будут идти периодически и чередоваться с ясными днями. Температура в июне: от +14 до +32 градусов в дневное время.

В Днепре июнь начнется грозой, а закончится безоблачным солнечным днем. Осадки ожидаются первые две недели. Температура воздуха в течение месяца составит от +17 до +34 градусов.

В Чернигове осадки станут чуть ли не ежедневными. Жителей северного региона Украины ожидает температура в течение июня в пределах +13... +31 градуса.

В Николаеве грозовые дни прогнозируются на 1, 6-8 числа, а вообще дожди будут периодическими в течение месяца. Тут также температура будет от +13 до +31 градуса.

В Черкассах дожди зальют в первых числах месяца, и после перерыва в 4 дня возобновятся аж до июля. Температура составит от +14 до +32 градусов.

В Ужгороде грозы в июне прогнозируют на 5,7 и 8 числа, а в течение месяца осадки будут периодическими. Температура воздуха: от +17 до +34 градусов.

В Запорожье грозовая активность будет 1 июня и на праздничные дни Троицы. С 6 по 14 числа жителей облцентра будут заливать дожди. Температура воздуха: от +17 до +35 градусов.

Ранее мы писали о том, что климатолог предупредила о погоде в Украине летом и посоветовала готовиться к засухе и шквалам.

Напомним, что ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды и дождях без просвета.