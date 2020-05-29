Дожди без просвета: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных будет очень неприятная во многих областях

Погода в Украине в субботу, 30 мая, ожидается неблагоприятной во всех областях страны. Синоптики прогнозируют дожди, местами пройдут ливни, возможны грозы и град. Температура воздуха будет невысокой.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке Украины пройдут сильные дожди, ветер сильный, до штормовых порывов. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем ожидается от +17 до +21 градуса.

В южных областях пройдут умеренные дожди, возможны небольшие ливни. Ветер юго-западный, штормовой. Ночью от +10 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. В Крыму кратковременные дожди, ночью +10 +12 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют ливни, возможны грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, днем будет немного теплее, от +16 до +18 градусов.

В западных областях ожидаются сильные дожди, ливни, а также похолодание. Ночью в регионе температура опустится до +8 +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов.

В центральной части дожди будут идти и ночью, и днем. Температура воздуха в ночные часы составит +10 +12 градусов, днем прогреется до +16 +19 градусов.

В Киеве 30 мая синоптики прогнозируют дождь, возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +10 +12 градусов, днем потеплеет до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 30 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о том, что на Украину надвигается новый циклон.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину придет потепление.

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Автор: Анна Шиканова