Грозовые ливни и похолодание до +13: в каких областях сильно испортится погода

Погода в Украине в субботу, 18 сентября, будет обусловлена влиянием атмосферного фронта циклона, что принесет обильные осадки в виде грозовых дождей и ливней, которые накроют почти всю территорию страны.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog .

Столбики термометров опустятся еще ниже, и кое-где в дневное время остановятся на отметке до +13 градусов. Но в целом по стране резкое похолодание не ожидается.

Погода в центральных регионах 18 сентября

В Винницкой области прогнозируется мелкий дождь. Термометры днем покажут около +17... +19 градусов.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем составит около +14... +18 градусов.

Погода в западных регионах

Во Львовской, Волынской и Тернопольской областях будет пасмурно и дождливо. Столбики термометров покажут +13... +17 градусов.

В Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также на Закарпатье пройдут дожди, будет пасмурно. Температура воздуха днем составит +16... +19 градусов.

Погода на севере Украины

В Киевской и Житомирской областях будут дожди с грозы. Термометры днем покажут около +14... +17 градусов.

В Черниговской и Сумской областях будет пасмурно, пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ожидается около +13... +15 градусов.

Погода в восточных регионах

В Харьковской и Донецкой областях будет пасмурно, дожди и грозы. В дневное время столбики термометров покажут +18... +21 градусов.

В Луганской области осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит +20... +22 градусов.

Погода на юге Украины

В Одесской области пройдут осадки. Днем температура воздуха ожидается +22... +24 градусов.

В Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму прогнозируются дожди и грозы, будет пасмурно. Столбики термометров днем покажут +20... +23 градусов.

В Запорожской пройдут грозовые дожди. Температура воздуха днем будет около +19... +21 градусов.