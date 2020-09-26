Грозил России войной: в Крыму уволили "чиновника" за поддержку протестующих в Беларуси

Михаил Загорцев (фото: соцсети)

"Вице-мэра" Ялты уволили из-за слов о "российском следе" в событиях в Беларуси

В оккупированном Россией Крыму уволили "вице-мэра" Ялты Михаила Загорцева за поддержку протестующих в Беларуси и высказывания о "российском следе" в жестоких разгонах демонстрантов.

Поводом для репрессий послужило его эмоциональное видеообращение - Загорцев высказал подозрение, что так "издеваться над женщинами и детьми" в Беларуси могли не местные силовики, но россияне. Об этом передает "Информационное сопротивление".

Также 62-летний Загорцев высказал гордость за своих детей, которые "с первых дней пошли на баррикады" после скандальных президентских выборов в Беларуси.

Он пристыдил верхушку МВД за брутальные действия по отношению к митингующим и заявил, что никогда не мог себе представить подобное в родной стране.

Комментируя разговоры о "российском следе" в событиях в Беларуси Загорцев отметил, что это может привести к войне с РФ.

"Мы не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над женщинами и детьми. Но если это россияне - если они придут не с добрыми намерениями, то будут 1941-45 годы. Восстанет каждый белорус", - сказал он.

Видео: Михаил Загорцев раскритиковал жестокие разгоны протестующих в Беларуси

Отметим, что Загорцев родился, вырос и прожил всю жизнь в Беларуси до марта 2020-го. Последние 10 лет занимал должность председателя Бобруйского городского совета депутатов и председателя Смолевичского районного исполнительного комитета.

По словам Рефата Чубарова, гражданин Беларуси Загорцев поселился в оккупированном РФ украинском Крыму незаконно.

Недавно в сентябре его назначили "заместителем главы" Ялты, но карьера продлилась всего несколько дней.

Так, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обрушился на "чиновника" с резкой критикой, назвал "русофобом" и потребовал снять с "должности".

"Русофоб М.Загорцев (а как еще назвать человека, заявляющего, что жестоко разгонять белорусские протесты могут лишь россияне, но никак не белорусы, и грозящего России войной?) написал заявление об уходе с поста "вице-мэра" Ялты", - написал политик в своем Twitter.

фото: скрин поста twitter.com/Khinshtein

Нужно сказать, что оккупационная "администрация" Крыма не сразу уволила опального "чиновника" - сначала рассказывали, что высказывания были сделаны еще до назначения, и они сугубо личные.

"В это время Загорцев не занимал должность в "администрации" города Ялта. Заявление было озвучено им как гражданином Беларуси под эмоциональным воздействием на конкретное событие, ставшее его реакцией на происходящее на родине", - писал "мэр" Ялты Иван Имгрунт в Facebook.

Впрочем, позже он объявил, что Загорцева таки уволили "по факту поддержки оппозиции Беларуси".

Ранее сообщалось, что в Беларуси избитая силовиками женщина потеряла ребенка - пострадавшая рассказала журналистам о пережитых пытках.

Напомним, недавно в МВД Беларуси удивили странной записью о том, что Лукашенко просят расстреливать протестующих.