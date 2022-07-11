Грозами и холодом накроет всю Украину: синоптики назвали дату улучшения погоды

Погода в Украине 11 июля

В понедельник грозами накроет все области Украины, возможны ливни и шквальный ветер. Холоднее всего будет в западной части страны. Ночью там температура упадет до +8 +12 градусов, днем от +16 до +21 градуса.

В центральной части и на севере ночью от +13 до +15 градусов, днем от +21 до +25 градусов. На востоке днем ожидается +24 +26 градусов, на юге прогреется до +26 +29 градусов.

В Киеве 11 июля ожидается гроза. Ночью +14 +16 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 11 июля

Погода в Украине 12 июля

Во вторник грозы удержатся в западных областях и на севере страны. Центральная часть, юг и восток - без существенных осадков.

Ночью в западной части от +7 до +10 градусов, в центре +11 +14 градусов, на юге и востоке от +13 до +16 градусов.

Днем в западной части от +16 до +19 градусов, на севере и в центре от +21 до +24 градусов, в южной части и на востоке от +24 до +27 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют грозу. Ночью в столице +12 +14 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 12 июля

Погода в Украине 13 июля

Грозы будут бушевать на западе страны, в северной части и на северо-востоке. Юг, восток и центральная часть - без осадков.

Ночная температура будет колебаться от +9 до +12 градусов на западе и севере, в центре и на востоке ожидается от +13 до +15 градусов, на юге прогреется воздух до +17 градусов.

Днем начнет теплеть во всех областях страны: на западе, севере и в центре ожидается от +20 до +24 градусов. В южной части и на востоке прогнозируется +26 +29 градусов.

В Киеве 13 июля пройдет гроза, ночью +12 +14 градусов. Днем в столице ожидается +22 +24 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 13 июля

Погода в Украине 14 июля

В четверг холодная погода начнет покидать территорию Украины. Осадки возможны только на Волыни, в Тернопольской и Житомирской областях, в северной части и на северо-востоке. На остальной территории будет солнечно.

Ночная температура поднимется во всех областях до +15 +17 градусов, днем ожидается от +23 до +25 градусов. В южных областях ожидается +27 +29 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют грозу. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 14 июля

Погода в Украине 15 июля

В пятницу в Украину вернется солнечная и теплая погода. Синоптики прогнозируют солнечный и ясный день по всем областям. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов, на юге до +19 градусов.

Днем в большинстве областей страны прогреется от +25 до +27 градусов, в центральной части и на юге ожидается до +29 +32 градусов.

В Киеве 15 июля без осадков, солнечно и сухо. Ночью +14 +16 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 15 июля